Под Днепром в жуткое ДТП попала целая семья: погибли дети (фото)

На трассе М-30 в Днепропетровской области произошла смертельная авария. Столкнулись два автомобиля и в результате погибли дети.
Об этом сообщает Информатор.
Подробности ДТП
Авария с участием Audi A6 и Mercedes Sprinter произошла в районе села Николаевка около 20:00 24 декабря.
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По предварительной информации, в Audi была многодетная семья. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes Sprinter.
Есть погибшие
В результате ДТП погиб 12-летний ребенок и его сводный брат в возрасте до 1 года.
Также пострадала женщина и 8-летний ребенок. Малыш находится в тяжелом состоянии в больнице.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
ДТП в Днепропетровской области. Фото: Информатор
Самые распространенные причины аварий
- Превышение безопасной скорости;
- Нарушение правил проезда перекрестков;
- Нарушение правил маневрирования;
- Нарушение правил проезда пешеходных переходов;
- Несоблюдение дистанции;
- Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;
- Выезд на встречную полосу;
- Переход в неустановленном месте;
- Неожиданный выезд на проезжую часть;
- Невыполнение требований сигналов регулирования.