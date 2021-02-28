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Подозревают сотрясение мозга: подробности избиения школьницы в Кривом Роге

28 февраля, 18:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Конфликт начался из-за парня

В Кривом Роге следователи открыли уголовное производство по факту конфликта между ученицами 10 класса, во время которого школьницы избили девочку.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что в результате драки 15-летняя пострадавшая получила легкие телесные повреждения. Ссора произошла из-за парня.

Как пишет "Первый городской", по словам матери пострадавшей, в тот день девочка пришла домой в слезах и рассказала, что ее избили. Мать взяла дочь и они поехали в полицию написать заявление на обидчиц.

Врачи подозревают у ее дочери сотрясение мозга: после избиения у девочки появилась головная боль и тошнота. Сейчас она находится в неврологическом отделении больницы.

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Женщина также рассказала, что с ней якобы связывалась мать одной из обидчиц. Она предлагала проведать пострадавшую школьницу и просила не раздувать конфликт.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве агрессивная учительница травила и унижала детей.

Кроме того, ранее в Днепропетровской области 17-летнего парня пытали знакомые.

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избиение школьница Кривой Рог сотрясение мозга конфликт
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