Підлітка придавило плитою під Дніпром: як сталася трагедія (відео)

Бетонна плита була настільки важкою, що її піднімали краном

Загибель хлопця розслідують як нещасний випадок. Колаж "Сегодня".

Миттєва смерть. Підліток загинув на будівництві в Дніпропетровській області. Його розчавило бетонною

плитою. Сайт "Сегодня" дізнався всі деталі.

Підлітка привалило залізобетонною плитою на Дніпропетровщині

Селище Обухівка недалеко від Дніпра. З будиночками пенсіонерів сусідять розкішні садиби. За височенним парканом навіть не будинок – гола земля. Будівельники щось розкопували, раптом впала залізобетонна плита. Під нею виявився 16-річний хлопець. Плита така важка, що підняти було не в силах ні робітників, ні рятувальникам. Пригнали кран. Коли Павла знайшли, він уже був мертвий. Як таке сталося – місцевим невтямки.

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Подробиці трагедії

На паркані навісні замки. З щілин стирчать квитанції за комуналку. Тут як давно нікого не

було. І сусіди розповідають: будівельники активізувалися тиждень тому. У віддаленому кутку

ділянки – сміття. Про власника небагато. Звуть Сергієм, землю придбав кілька років тому і відразу почав

приводити в порядок.



"Я тільки знаю, що у людини є проєкт, він приходив погоджував, питав. Господар в моєму

розумінні порядна людина. А будують будівельники. Всі питання до будівельників. Найняв бригаду. Ті – взяли Павла підсобним робітником. Швидше за все – неофіційно. Неповнолітнім працювати на будівництвах закон забороняє. Батьки, кажуть в поліції, знали про роботу сина ", – розповів житель Обухівки Сергій Панасюк.

Вони майже відразу примчали на місце трагедії. Загибель хлопця розслідують як нещасний випадок. 16-річний Павло навчався у випускному класі. Провести його в останню путь прийшла вся школа.

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