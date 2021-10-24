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Підлітка придавило плитою під Дніпром: як сталася трагедія (відео)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 жовтня, 00:31
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Бетонна плита була настільки важкою, що її піднімали краном
Загибель хлопця розслідують як нещасний випадок. Колаж "Сегодня".
Загибель хлопця розслідують як нещасний випадок. Колаж "Сегодня".

Миттєва смерть. Підліток загинув на будівництві в Дніпропетровській області. Його розчавило бетонною
плитою. Сайт "Сегодня" дізнався всі деталі.

Підлітка привалило залізобетонною плитою на Дніпропетровщині

Селище Обухівка недалеко від Дніпра. З будиночками пенсіонерів сусідять розкішні садиби. За височенним парканом навіть не будинок – гола земля. Будівельники щось розкопували, раптом впала залізобетонна плита. Під нею виявився 16-річний хлопець. Плита така важка, що підняти було не в силах ні робітників, ні рятувальникам. Пригнали кран. Коли Павла знайшли, він уже був мертвий. Як таке сталося – місцевим невтямки.

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Подробиці трагедії

На паркані навісні замки. З щілин стирчать квитанції за комуналку. Тут як давно нікого не
було. І сусіди розповідають: будівельники активізувалися тиждень тому. У віддаленому кутку
ділянки – сміття. Про власника небагато. Звуть Сергієм, землю придбав кілька років тому і відразу почав
приводити в порядок.

"Я тільки знаю, що у людини є проєкт, він приходив погоджував, питав. Господар в моєму
розумінні порядна людина. А будують будівельники. Всі питання до будівельників. Найняв бригаду. Ті – взяли Павла підсобним робітником. Швидше за все – неофіційно. Неповнолітнім працювати на будівництвах закон забороняє. Батьки, кажуть в поліції, знали про роботу сина ", – розповів житель Обухівки Сергій Панасюк.

Вони майже відразу примчали на місце трагедії. Загибель хлопця розслідують як нещасний випадок. 16-річний Павло навчався у випускному класі. Провести його в останню путь прийшла вся школа.

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