Протаранив авто та зніс людей: ми дізналися, що з потерпілими після ДТП у Дніпрі

На житловому масиві Тополя в Дніпрі автомобіль Subaru врізався в BMW і збив кілька чоловік

У Дніпрі зіткнулися два легковики на зупинці / Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі подробиці про стан постраждалих у ДТП, яка сталося вчора у Дніпрі . Як повідомили "Сьогодні" у патрульній поліції Дніпропетровської області, біля пішохідного переходу та зупинки зіткнулися два авто. Одне з них у результаті вилетіло на тротуар і збило двох чоловік.

Як ми з'ясували, в аварії постраждав 32-річний чоловік. Він отримав забій лівого колінного суглоба і був госпіталізований до 16-ї лікарні Дніпра.

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Також постраждала 68-річна жінка. У неї зламаний лівий гомілковостопний суглоб. Її також госпіталізували до 16-ї міськлікарні.

Що сталося

На житловому масиві Тополя в Дніпрі автомобіль Subaru врізався в BMW і збив кілька чоловік, що переходили дорогу на "зелений" сигнал світлофора.

BMW виїжджав зі стоянки торгового центру і зупинився, щоб пропустити пішоходів, що йшли через дорогу на зелене світло. У цей момент із боку Запорізького шосе їхав Subaru, водій якого не зміг загальмувати та врізався у машину.

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