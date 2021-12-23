Протаранил авто и снес людей: мы узнали, что с пострадавшими после ДТП в Днепре

На жилмассиве Тополь в Днепре автомобиль Subaru врезался в BMW и сбил несколько человек

В Днепре столкнулись две легковушки на остановке / Фото: Коллаж: Сегодня

Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло вчера в Днепре . Как сообщили "Сегодня" в патрульной полиции Днепропетровской области, возле пешеходного перехода и остановки столкнулись два авто. Одно из них в итоге вылетело на тротуар и сбило двух человек.

Как мы выяснили, этими людьми оказались 32-летний мужчина. Он получил ушиб левого коленного сустава и был госпитализирован в 16-ю больницу Днепра.

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Также пострадала 68-летняя женщина. У нее сломан левый голеностопный сустав. Ее также госпитализировали в 16-ю горбольницу.

Что произошло

На жилмассиве Тополь в Днепре автомобиль Subaru врезался в BMW и сбил несколько человек, переходивших дорогу на "зеленый" сигнал светофора.

BMW выезжал со стоянки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих через дорогу на "зеленый" свет. В этот момент со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого не смог затормозить и врезался в машину.

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