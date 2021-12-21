Прямо у відділі поліції: у Дніпрі чоловік жорстоко побив жінку-правоохоронця

Потерпіла звернулася за медичною допомогою до лікарні

У Дніпрі чоловік побив правоохоронницю. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі 21 грудня на проспекті Миру чоловік напав та побив жінку-поліцейського. Спочатку зловмисник обплював правоохоронницю, а потім завдав їй кілька ударів.

Про це повідомляє Репортер.

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Деталі НП

Чоловік 1976 року народження під час бесіди з правоохоронцями у відділенні поліції двічі плюнув в обличчя жінці-поліцейському, а потім ударив рукою в обличчя і ногою в живіт.

У підсумку зловмисника затримали.

В якому стані потерпіла?

Потерпіла звернулася за медичною допомогою. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму та закриту травму живота.

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За цим фактом розпочато розслідування.

Зловмисника затримали. Фото: Репортер

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У Миколаєві жорстоко побили поліцейського

У Миколаєві побили поліцейського під час конфлікту на вулиці. Правоохоронець перебував поза службою.

Між потерпілим, який ішов з товаришем, та двома перехожими виник словесний конфлікт, що переріс у бійку.

Під час бійки 32-річний співробітник управління поліції охорони отримав ножові поранення спини та живота, а також поранення зі зброї, ймовірно, травматичної дії. Поліцейського госпіталізували у важкому стані.

Поліцейські встановили та затримали 40-річного зловмисника наступного дня після скоєння ним злочину. Чоловіка раніше вже притягали до кримінальної відповідальності за майнові злочини та хуліганство. Його слідчі затримали за статтею 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею про замах на умисне вбивство КК України. Він може отримати до 15 років тюрми.

Що кажуть у поліції?

Під час перевірки стало відомо, що поліцейський і його знайомий йшли в один з магазинів Миколаєва. Потім вони зіткнулися з двома невідомими чоловіками, з якими зав'язався словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час інциденту один із зловмисників дістав пістолет і вистрілив у поліцейського, а потім завдав йому ще кілька ножових ударів.

Правоохоронці розшукали злочинця і затримали його за місцем проживання. Нападником виявився 40-річний місцевий житель, раніше судимий за вбивство, розбій та грабіж. Під час обшуку правоохоронці знайшли знаряддя злочину.

До речі, зараз чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років.

У Чернігові до смерті забили поліцейського

На початку жовтня двоє поліцейських у Чернігові втрапили у бійку. Як наслідок, один з них помер, а інший потрапив до лікарні з численними травмами.

За участь у бійці арештовано четверо молодиків, троє з яких неповнолітні. Цього тижня прокурори оголосили їм нові підозри.

Відомо, що у той вечір друзі-поліцейські відпочивали у розважальному закладі поряд із супермаркетом – боулінг-клубі. Конфлікт, що спалахнув, привернув увагу випадкових свідків. Його знімали просто з вікон машин. На одному з таких відео можна побачити, що поліцейські намагалися щось зробити. Особа, схожа на загиблого Артура Єрохіна, голосно повідомляє, що він сам поліцейський. Потім він же відправляє патрульного додому.

Тричі, за інформацією джерел "Сьогодні", патрульна поліція виїжджала на місце конфлікту і тричі залишала його.

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