Регулярно б'є та поливає окропом: у Дніпрі жінка знущається зі своєї матері (відео)

Сусіди нарікають на бездіяльність поліції

Мешканці будинку просять допомогти пенсіонерці/Колаж: "Сьогодні"

У Дніпрі жінка регулярно б'є та знущається зі своєї матері. Сусіди, які проживають поряд, просять, щоб пенсіонерці допомогли.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Сусіди жінки стверджують, що вона регулярно знущається зі своєї матері, а крики, які лунають із квартири, вже неможливо витримати. Як зазначають у місцевому Telegram-каналі, вона навіть поливає матір окропом.

"Дочка б'є власну матір, обливає окропом, б'є ногами, лається триповерховими матами. Щодня літня жінка відчуває муки і страждання, проживаючи з цим тираном. Викликали неодноразово поліцію, але ніхто нічого не робить. А бідна старенька так і страждає від насильства дочки", — йдеться у повідомленні.

У мережі показали відео, на яких жінка знущається з матері. На кадрах можна побачити, що пенсіонерка сидить на підлозі і просить, щоб донька її не чіпала. Її ноги і руки покриті ранами. Крім того, жінка постійно обзиває пенсіонерку.

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Знущання у Харкові

У Харкові чоловік поскаржився на свого батька та бездіяльність поліції. За словами місцевого жителя, його батько постійно знущається з нього та б'є маму. Крім того, чоловік нібито завдав своїй дружині тілесних ушкоджень: перелом носа, ноги, численні синці та забої.

"Викликали поліцію, вони просто провели бесіду і пригрозили мені терміном, якщо я при захисті якось завдам йому шкоди. Судмедекспертиза відмовилася знімати побої, оскільки відсутні синці, майже вся опухла ліва частина обличчя була просто "непомічена", зі словами жодних побоїв немає, експертизу складати нема з чого", – заявив чоловік.

Чоловік зазначив, що він також попросив правоохоронців оформити тимчасове затримання батька на 10 діб, але заяву було відхилено.

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"Аргументуючи це тим, що це можна зробити, лише якщо ми знімемо побої", – додав харків'янин.

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