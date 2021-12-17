Привет из 90-х: под Хмельницким воры пытали знакомого раскаленным утюгом

По данным полиции, нападавшим грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Мужчину пытали раскаленным утюгом. Фото: коллаж "Сегодня"

В поселке Понинка Хмельницкой области двое преступников напали на мужчину и ограбили его. Злоумышленники также нанесли пострадавшему телесные повреждения раскаленным утюгом.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали ЧП

15 декабря в полицию поступило сообщение от мужчины, что двое его знакомых напали на него и ограбили.

Как выяснилось, ранее судимые местные жители в возрасте 28 и 33 лет после распития алкоголя в доме пострадавшего напали на него, нанесли ему телесные повреждения раскаленным утюгом и похитили у него телевизор. А после содеянного исчезли в неизвестном направлении.

Преступников задержали

Полицейские установили личности нападающих и задержали их. Во время обыска в квартире одного из задержанных правоохранители обнаружили и изъяли похищенное имущество.

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Один из преступников. Фото: ГУНП Украины

Что грозит злоумышленникам?

За совершенное преступникам может грозить до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Им уже объявили о подозрении. Сейчас следствие продолжается, устанавливаются все происшествия.

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Раскаленный утюг. Фото: ГУНП Украины

Что говорят в полиции и в каком состоянии пострадавший?

В полиции Хмельницкой области рассказали подробности жестокого нападения на местного жителя. Как сообщили нам копы, двое ранее судимых мужчин напали на своего знакомого и нанесли ему ожег раскаленным утюгом, после чего отобрали у своей жертвы телевизор.

"Мужчину пытали раскаленным утюгом, после чего забрали у него телевизор. Технику они не продали. Сам же пострадавший сейчас с ожогом находится в больнице", – сообщила нам спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега.

По данным полиции, нападавшим грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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