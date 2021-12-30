Б'є матір, а поліція не діє. У Харкові чоловік поскаржився на знущання батька (відео)

У Харкові чоловік поскаржився на свого батька та бездіяльність поліції. За словами місцевого жителя, його батько постійно знущається з нього та б'є маму.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Ху***й Харків".
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За словами мешканця Харкова, його батько на постійній основі знущається з нього та його мами – ображає, дорікає та погрожує. Крім того, чоловік нібито завдав своїй дружині тілесних ушкоджень: перелом носа, ноги, численні синці та забої, а днями він завдав два удари по голові кулаком.
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"Викликали поліцію, вони просто провели бесіду і пригрозили мені терміном, якщо я при захисті якось завдам йому шкоди. Судмедекспертиза відмовилася знімати побої, оскільки відсутні синці, майже вся опухла ліва частина обличчя була просто "непомічена", зі словами жодних побоїв немає, експертизу складати нема з чого", – заявив чоловік.
Чоловік зазначив, що він також попросив правоохоронців оформити тимчасове затримання батька на 10 діб, але заяву було відхилено.
"Аргументуючи це тим, що це можна зробити, лише якщо ми знімемо побої", – додав харків'янин.
На Львівщині чоловік жорстоко вбив вагітну дружину
У Львівській області в одному із сіл Самбірського району 10 грудня сталася трагедія. Під час конфлікту чоловік кілька разів ударив свою вагітну дружину ножем.
Під час конфлікту чоловік кілька разів вдарив дружину ножем, завдавши смертельних поранень, після чого намагався перерізати собі горло.
10-річна дівчинка втекла до бабусі з дідусем та розповіла їм про те, що відбувається вдома, а вони, у свою чергу, повідомили про подію поліцейським.
Коли поліцейські приїхали на місце події, то виявили мертвою 31-річну вагітну місцеву мешканку. Її 40-річного чоловіка з раною в області шиї було госпіталізовано.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.