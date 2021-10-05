Сім'ї розселяють, щоб не бачили страждань один одного. У Дніпрі переповнена COVID-реанімація

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова переповнена реанімація з хворими на ковід. Четверо пацієнтів знаходяться в украй важкому стані.
Про це розповів директор лікарні Сергій Риженко на пресконференції.
За його словами, зараз у цю лікарню привозять найважчих пацієнтів.
"25 хворих, четверо з них критичних. Ми робимо все можливе, щоб вони самостійно дихали. Приймаємо важких. "Швидкі" доставляють до нас тих, кого майже не можна врятувати. Хворіють цілими сім'ями", – розповів Риженко.
Крім того, зараз у ковід-відділенні Мечникова лежать три сім'ї з важкими формами COVID-19. Риженко наголосив, що всі важко хворі пацієнти – невакциновані.
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"Лідія Степанівна, Михайло Васильович з Марганця. Їм по 80. Зі школи все життя разом. Четверту добу знаходяться в одній реанімації Мечникова в різних палатах. Лікарі намагаються зробити так, щоб вони не бачили страждання один одного. Їх діти в ковід-терапії" , – сказав він.
Навантаження на лікарні
Разом з ростом захворюваності зростає і кількість госпіталізацій. У чотирьох містах – Харкові, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську – місцева влада вже заявляла про тривожну ситуацію в лікарнях.
Так, в Івано-Франківську готуються відкривати додаткові відділення для пацієнтів з ковідом. Поки заповненість лікарень – 70%, але наплив пацієнтів стрімко зростає.
Тим часом в одеських в опорних лікарнях ще тиждень тому закінчилися місця у реанімації для хворих на COVID-19. У місті та області всього 4 ковідних стаціонари. За словами медиків, за вересень рівень госпіталізації в Одеській області зріс у чотири рази.
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