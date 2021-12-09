Смертельна сварка: у Дніпрі хлопець штовхнув дівчину з балкону

У Дніпрі чоловік під час сварки штовхнув 20-річну дівчину з балкона квартири. Вона померла на місці.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Деталі
У поліцію повідомили, що біля одного із будинків у Соборному районі виявлено тіло дівчини. Правоохоронці встановили, що під час сварки чоловік штовхнув потерпілу з балкона квартири. Від отриманих травм вона померла.
Покарання для чоловіка
Поліцейські затримали зловмисника. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
У Запоріжжі обвалився балкон, на якому був чоловік
На території будівлі, що не експлуатується, з 4-го поверху обвалився балкон, де перебував чоловік. Потерпілого затиснуло уламками бетонної конструкції.
Рятувальники дістали його та передали лікарям. На жаль, від травм він помер у кареті швидкої допомоги.