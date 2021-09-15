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Теракт в Дніпрі. Загинули спікер ДСНС і інструктор домедичної допомоги – що про них відомо

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
15 вересня, 12:59
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Між загиблими могли бути романтичні відносини
Справа загиблий Олексій Кавлак, а праворуч - Дар'я Гречіщева. Фото: соцмережі
Справа загиблий Олексій Кавлак, а праворуч - Дар'я Гречіщева. Фото: соцмережі

У Дніпрі 15 вересня посеред вулиці вибухнула машина. На жаль, загинули дві людини – спікер ДСНС Дніпропетровської області Дарина Гречіщева і інструктор домедичної допомоги Олексій Кавлак. Поліція кваліфікувала подію як теракт.

"Сьогодні" у громадській організації "Український легіон" розповіли нові подробиці.

Що відомо про загиблих

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Олексій Кавлак був членом організації "Український легіон" з 2014 року. Організовував тренінги по меддопомозі, організовував їх і у військах, на фронті.

"Він був інструктором по домедичній допомозі. Також проводив тренінги з мінної безпеки для дітей в Донецькій і Луганській областях. Чи був він сапером в АТО як пишуть деякі? Ні! Це маячня. Чесно кажучи, у мене немає припущень про причини вибуху. Не знаю всіх деталей його життя, не розумію, кому він міг заважати", – розповів нам колега загиблого, глава громадської організації Олексій Санніков.

Фото: Facebook
Фото: Facebook

За його словами, перебування в автомобілі разом з Кавлаком спікера управління ДСНС в Дніпропетровській області Дар'ї Гречіщевої пояснюється так:

"Вони були дуже хорошими знайомими. Останній рік Олексій разом з ДСНС робив декілька навчально-волонтерських проектів", – уточнив Санніков.

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За даними наших джерел, в минулому Кавлак розлучився зі своєю дружиною.

"Не виключаємо, що з Дариною у нього були теплі відносини", – уточнили наші джерела.

Дарина була волонтером Червоного Хреста. Вона допомагала всім, хто потребував допомоги.

"Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою. Все ще не можемо повірити, що світлої, життєрадісної, діяльної, професійної Даші вже немає з нами", – говорять в ДСНС.

Фото: Facebook
Фото: Facebook

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Що відомо про вибух

  • Повідомлення про подію надійшло в поліцію 15 вересня близько 9:00 ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького.

  • Двоє людей, які були в машині, загинули.
  • Авто спалахнуло, але згодом пожежа була погашена.
  • У поліції кажуть, що це був теракт. На місці працюють правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області вибухнув автомобіль начальника поліції.

Також нагадаємо, у Києві на парковці вибухнув Audi.

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