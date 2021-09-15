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Теракт в Днепре. Погибли спикер ГСЧС и инструктор домедицинской помощи – что о них известно

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
15 сентября, 12:59
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Между погибшими могли быть романтические отношения
Справа погибший Алексей Кавлак, а справа - Дарья Гречищева. Фото: соцсети
Справа погибший Алексей Кавлак, а справа - Дарья Гречищева. Фото: соцсети

В Днепре 15 сентября посреди улицы взорвалась машина. К сожалению, погибли два человека – спикер ГСЧС Днепропетровской области Дарья Гречищева и инструктор домедицинской помощи Алексей Кавлак. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

"Сегодня" в общественной организации "Украинский легион" рассказали новые подробности.

Что известно о погибших

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Алексей Кавлак состоял в организации "Украинский легион" с 2014 года. Организовывал тренинги по медпомощи, организовывал их и в войсках, на фронте.

"Он был инструктором по домедицинской помощи. Также проводил тренинги по минной безопасности для детей в Донецкой и Луганской областях. Был ли он сапером в АТО как пишут некоторые? Нет! Это бред. Честно говоря, у меня нет предположений о причинах взрыва. Не знаю всех деталей его жизни, не понимаю, кому он мог мешать", – рассказал нам коллега погибшего, глава общественной организации Алексей Санников.

Фото: Facebook
Фото: Facebook

По его словам, нахождение в автомобиле вместе с Кавлаком спикера управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой объясняется так:

"Они были очень хорошими знакомыми. Последний год Алексей вместе с ГСЧС делал несколько учебно-волонтерских проектов", – уточнил Санников.

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По данным наших источников, в прошлом Кавлак развелся со своей женой.

"Не исключаем, что с Дарьей у него были теплые отношения", – уточнили наши источники.

Дарья была волонтером Красного Креста. Она помогала всем, кто нуждался в помощи.

"Как человек Даша была невероятно доброй, общительной, компанейской. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой. Все еще не можем поверить, что светлой, жизнерадостной, деятельной, профессиональной Даши уже нет с нами", – говорят в ГСЧС.

Фото: Facebook
Фото: Facebook

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Что известно о взрыве

  • Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 сентября около 9:00 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого.

  • Два человека, которые были в машине, погибли.
  • Авто вспыхнуло, но впоследствии пожар был потушен.
  • В полиции говорят, что это был теракт. На месте работают правоохранители.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области взорвался автомобиль начальника полиции.

Также напомним, в Киеве на парковке взорвался Audi.

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