Цькування чи хвороба? У ДБР назвали можливі причини кривавої бійні у Дніпрі

Слідчі розглядають три версії трагічної стрілянини на Південмаші у Дніпрі, внаслідок якої загинуло п'ятеро людей. Зокрема, це нестатутні стосунки, психічне захворювання чи робота з дестабілізації у країні.
Про це розповів директор ДБР Олексій Сухачов на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
Які версії висунули
Сухачов повідомив, що основна версія – Артемій Рябчук пішов на вбивство через нестатутні стосунки. Друга – він страждає на психічне захворювання і перебував у стані афекту. Третя – солдату доручили це зробити для дискредитації правоохоронних органів в Україні та дестабілізації правопорядку.
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Солдат уже заявляв, що злочин скоїв через нестатутні стосунки, зокрема через постійне зневажливе ставлення і цькування.
"Підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час скоєння злочину він перебував у такому емоційному стані, як потьмарення свідомості, злість, що обмежувало його свідомість та усвідомлення тих дій, які він робив", – сказав директор ДБР.
Проте ці дані перевірять уже медики.
Рябчук заявив, що його не били в частині
Сухачов уточнив, що Рябчук спростував дані про фізичне насильство з боку інших солдатів і командирів. Під час обстеження це підтвердилося: тілесних ушкоджень хлопець не має, п'яний він також не був.
Копи з'ясовують, як відео стрілянини потрапило в інтернет.
Крім того, окремо розпочали розслідування дій поліцейських – допиту Рябчука одразу після його затримання.
Коротко про стрілянину
- Трагедія сталася 27 січня. Солдат караульної служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і розпочав стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Стріляв солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 року народження, родом з Одеської області. Його затримали за кілька годин після стрілянини.
- Після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.
- Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід – 60 діб під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.
- 3 лютого Рябчук раптово відмовився від свідчень та змінив адвоката.