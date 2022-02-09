Травля или болезнь? В ГБР назвали возможные причины кровавой бойни в Днепре

У правоохранителей есть основная версия трагедии на Южмаше – она совпадает с показаниями стрелка Артемия Рябчука

Солдат рассказал об убийстве сослуживцев в Днепре / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователи рассматривают три версии трагической стрельбы на Южмаше в Днепре, в результате которой погибли пять человек. В частности, это неуставные отношения, психическое заболевание или же работа на дестабилизацию в стране.

Об этом рассказал директор ГБР Алексей Сухачев на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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Какие версии выдвинули

Сухачев сообщил, что основная версия – Артемий Рябчук пошел на убийство из-за неуставных отношений. Вторая – он страдает психическим заболеванием и пребывал в состоянии аффекта. Третья – солдату поручили это сделать для дискредитации правоохранительных органов в Украине и дестабилизации правопорядка.

Солдат уже заявлял, что преступление совершил из-за неуставных отношений, в частности постоянного пренебрежительного отношения и травли.

"Подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как помрачение сознания, злоба, что ограничивало его сознание и отчет в тех действиях, которые он совершал", – сказал директор ГБР.

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Однако эти данные проверят уже медики.

Рябчук заявил, что его не избивали в части

Сухачев уточнил, что Рябчук опроверг данные о физическом насилии со стороны других солдат и командиров. Во время обследования это подтвердилось: телесных повреждений у парня нет, пьян он также не был.

Копы выясняют, как видео стрельбы попало в интернет.

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Кроме того, отдельно начали расследование действий полицейских – допроса Рябчука сразу после его задержания.

Коротко о стрельбе