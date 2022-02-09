Травля или болезнь? В ГБР назвали возможные причины кровавой бойни в Днепре

Следователи рассматривают три версии трагической стрельбы на Южмаше в Днепре, в результате которой погибли пять человек. В частности, это неуставные отношения, психическое заболевание или же работа на дестабилизацию в стране.
Об этом рассказал директор ГБР Алексей Сухачев на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Какие версии выдвинули
Сухачев сообщил, что основная версия – Артемий Рябчук пошел на убийство из-за неуставных отношений. Вторая – он страдает психическим заболеванием и пребывал в состоянии аффекта. Третья – солдату поручили это сделать для дискредитации правоохранительных органов в Украине и дестабилизации правопорядка.
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Солдат уже заявлял, что преступление совершил из-за неуставных отношений, в частности постоянного пренебрежительного отношения и травли.
"Подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как помрачение сознания, злоба, что ограничивало его сознание и отчет в тех действиях, которые он совершал", – сказал директор ГБР.
Однако эти данные проверят уже медики.
Рябчук заявил, что его не избивали в части
Сухачев уточнил, что Рябчук опроверг данные о физическом насилии со стороны других солдат и командиров. Во время обследования это подтвердилось: телесных повреждений у парня нет, пьян он также не был.
Копы выясняют, как видео стрельбы попало в интернет.
Кроме того, отдельно начали расследование действий полицейских – допроса Рябчука сразу после его задержания.
Коротко о стрельбе
- Трагедия случилась 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Стрелявший – солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения, родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
- После трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- Артемию Рябчуку избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Ему угрожает пожизненное заключение.
- 3 февраля Рябчук внезапно отказался от показаний и сменил адвоката.