Доводили солдатів до суїциду, закривали у психіатричній лікарні – військові про начальників частини у Дніпрі

Українці, що служили у військовій частині 3021 Нацгвардії, де строковик застрелив п'ятьох осіб, свого часу страждали від "дідівщини" та від свавілля командування.
Про це розповів президент НГО "Міжнародний центр допомоги" Сергій Косяк.
За його словами, до нього звернулося кілька нинішніх та колишніх контрактиків, які служили у цій частині. Вони розкрили жахливі факти про свою службу. Говорять, що командування частини постійно порушувало правила.
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"Командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. Систематично гнобили "незручних" – наказували начальникам молодшої ланки, щоб ті налаштовували колектив проти одного, під страхом, що звільнять, відправлять на гуаптвахту. Фізична розправа, загрози, психологічний тиск, понівечити життя і здоров'я солдата було нормою", – розповідає один із тих, хто там служив.
Чоловік додав, що солдатів примусово закривали у психіатричній лікарні, підробляли документи, незаконно звільняли неугодних.
За словами президента "Міжнародного центру допомоги", зараз група активних військовослужбовців, які постраждали від нестатутних відносин, готові розповісти про це широкому загалу. Також він отримав листи від матерів синів-строковиків, які постраждали в цій частині.
Деталі НП
- Інцидент стався близько 4-тої години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його затримали копи.
- На місці події загинули 5 осіб, 5 – поранені.
- Стрілок – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був залучений до охорони "Південмашу".
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