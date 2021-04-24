Вбивство в Дніпрі. Чим займався убитий Мамедов і що відомо про кілера

Ім'я вбивці поки невідомо, але вже з'явилося його фото і знайдена зброя, з якої він стріляв

24 квітня в Дніпрі неподалік ресторану "Артист" кілер застрелив 42-річного чоловіка по імені Анар Мамедов.

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Він сідав у свій позашляховик Toyota Land Cruiser разом з дитиною, коли зі скверу неподалік з'явився кілер.

Сайт "Сьогодні" розповідає, що відомо про вбивство Мамедова в Дніпрі.

Як все сталося

Кілер підбіг майже впритул до машини і зробив кілька пострілів у вікно. Водій встиг вибігти, але нападник це помічає та стріляє ще раз і чоловік падає. Кілер підійшов до нього впритул і ще раз вистрілив.

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Від отриманих поранень потерпілий помер в кареті швидкої медичної допомоги.

Усе, що відбувається зі своїм батьком, бачила дитина, яка встигла сісти в авто. Це був трирічний хлопчик, а не дівчинка, як спочатку повідомили в поліції.

За словами свідків, у малюка руки були в крові. Дитину завели до ресторану, щоб заспокоїти. А на місце викликали матір дитини.

Чим займався убитий Анар Мамедов

Інформація, яка спочатку з'явилася в ЗМІ про вбитого, не підтвердилася. 42-річний чоловік виявився тезкою відомого на Дніпропетровщині криміналітету і не має стосунку до наркобізнесу.

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Загиблий, можливо, причетний до організації так званих "кол-центрів", які займаються обманом людей і крадуть гроші з рахунків.

Що відомо про вбивцю

Його ім'я поки невідомо, але вже з'явилося фото і знайдена зброя, з якої він стріляв, повідомляє кореспондент телеканалу "Україна 24".

Фото: "Сьогодні"

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Мотив також все ще невідомий. У місті ввели поліцейську спецоперацію.

Автомобіль, який знайшли, записаний на якогось Вадима Кузьменка, 1992 р.н. Родичі впевнені: це замовне вбивство, але про причини поки не здогадуються.

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