В аквапарку Дніпра загинула дитина

Медики намагалися врятувати хлопчика, який потонув у аквапарку, але всі реанімаційні заходи не дали результату

У дніпровському аквапарку потонув хлопчик / колаж "Сьогодні"

У Дніпрі в аквапаркуHappy Day загинув дев'ятирічний хлопчик, який відпочивав там разом із мамою. За попередньою інформацією, дитина потонула у великому басейні, коли мама відлучилася.

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Про це повідомило місцеве видання "Наше місто".

За інформацією видання, хлопчик приїхав у аквапарк разом із мамою, але вона кудись відлучилася, а о 18:00, як розповів персонал аквапарку, вони помітили що дитині в басейні стало погано.

Його витягли і покликали медиків, також на місце події викликали швидку допомогу. На виклик прибули дві бригади швидкої, однак усі реанімаційні заходи не дали результату, дитину врятувати не вдалося.

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Попередньо відомо, що хлопчик потонув у великому басейні аквапарку.

Влітку рівень смертності дітей і дорослих на воді традиційно підвищується. Серед останніх випадків: