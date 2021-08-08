Русский
$ 26,94
31,9
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Дніпропетровська

В аквапарку Дніпра загинула дитина

8 серпня 2021 22:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Медики намагалися врятувати хлопчика, який потонув у аквапарку, але всі реанімаційні заходи не дали результату

У дніпровському аквапарку потонув хлопчик / колаж "Сьогодні"

У дніпровському аквапарку потонув хлопчик / колаж "Сьогодні"

У Дніпрі в аквапаркуHappy Day загинув дев'ятирічний хлопчик, який відпочивав там разом із мамою. За попередньою інформацією, дитина потонула у великому басейні, коли мама відлучилася.

Реклама

Про це повідомило місцеве видання "Наше місто".

За інформацією видання, хлопчик приїхав у аквапарк разом із мамою, але вона кудись відлучилася, а о 18:00, як розповів персонал аквапарку, вони помітили що дитині в басейні стало погано.

Його витягли і покликали медиків, також на місце події викликали швидку допомогу. На виклик прибули дві бригади швидкої, однак усі реанімаційні заходи не дали результату, дитину врятувати не вдалося.

Читайте також: У Тернопільській області школярі зникли після нічної риболовлі: одного знайшли мертвим (оновлено)

В тренді
Під Запоріжжям злива затопила курортну Кирилівку – вода потрапила до будинків (фото)
Три будинки курортної Кирилівки накрила вода / Фото: колаж "Сьогодні"
Реклама

Попередньо відомо, що хлопчик потонув у великому басейні аквапарку.

Влітку рівень смертності дітей і дорослих на воді традиційно підвищується. Серед останніх випадків:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Накатався і не заплатив. У Кам'янському таксисти з зеленкою покарали пасажира – фото
Накатався і не заплатив. У Кам'янському таксисти з зеленкою покарали пасажира – фотоДніпро
У Дніпрі повісився підполковник СБУ: кого звинуватив у смерті
У Дніпрі повісився підполковник СБУ: кого звинуватив у смертіДніпро
У ресторані Кам'янського повісили карту з
У ресторані Кам'янського повісили карту з "російським" Кримом – фотоДніпро
Після потопу у Дніпрі чоловік на матраці влаштував риболовлю посеред вулиці (відео)
Після потопу у Дніпрі чоловік на матраці влаштував риболовлю посеред вулиці (відео)Дніпро
У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – все, що потрібно знати (фото, відео)
У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – все, що потрібно знати (фото, відео)Дніпро
У Дніпрі 10-річний хлопчик вистрілив у себе з рушниці. У якому він стані
У Дніпрі 10-річний хлопчик вистрілив у себе з рушниці. У якому він станіДніпро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти