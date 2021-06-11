Пішли на нічну риболовлю і не повернулися: у Тернопільській області шукають двох школярів

У Тернопільській області зникли двоє 16-річних хлопців Сюсяйло Ігор і Харук Петро. Вони пішли на нічну риболовлю і плавали на човні по Дністру.

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Про це повідомляє "Досьє 102".

За даними поліції, вночі 11 червня поблизу села Устечко Чортківського району підлітки пішли на риболовлю на Дністер. Вони попливли на човні, і їхнє місцезнаходження досі невідоме.

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У ДСНС Тернопільській області зазначили, що діти перестали відповідати на телефонні дзвінки від рідних орієнтовно о третій годині ночі.

Під час пошуків на березі річки знайшли одяг зниклих юнаків. Наразі їхні пошуки тривають.

Нагадаємо, у Покрові Дніпропетровської області 8-річного хлопчика, який загубився тиждень тому, знайшли мертвим. Кінолог зі службовою собакою виявив тіло дитини в каналізаційному колекторі недалеко від місця проживання.

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