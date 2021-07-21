У центрі Дніпра прогримів вибух у багатоповерхівці. Хвилею вибило вікна – фото

Поки правоохоронці не знають, яка саме вибухівка це була – територію обстежують

На місце прибули правоохоронці. Колаж "Сьогодні"

У центрі Дніпра стався потужний вибух. Рвонуло 21 липня близько 7 ранку в житловий триповерхівці на проспекті Яворницького. Невідомі підклали вибуховий пристрій у стічну трубу і його розірвало.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні"

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Копи обстежують місце інциденту. Фото: "Сьогодні"

Унаслідок вибуху вибило скло в сусідньому приміщенні і під'їзді. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Від вибуху повибивало вікна. Фото: "Сьогодні"

На місці зараз працюють слідчі і вибухотехніки. Вони перегородили ділянку проспекту біля будинку – пропускають тільки громадський транспорт. Зараз з'ясовують, що саме рвонуло.

Експерти оглядають підозрілі предмети навколо. Фото: "Сьогодні"

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Нагадаємо, в селі Білогородка Київської області стався вибух у багатоповерхівці. Після цього почалася пожежа.

У приміщенні знайшли тіло чоловіка. 13-річна дитина та двоє дорослих чоловіків – в лікарні. Ще шестеро людей постраждали. Після огляду лікарями вони відмовилися від госпіталізації.