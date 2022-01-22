У Дніпрі горить головний офіс компанії "АТБ". Усі 9 поверхів у вогні, припарковані поряд автомобілі теж спалахнули.
Про це повідомляє "Наше місто".
За попередньою інформацією, в офісі на цей момент нікого не було. Масштабна пожежа триває вже близько години.
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На місці працюють близько 5 бригад ДСНС.
"Постраждалих немає. Пожежа почалася з боку госпчастини ресторану Пальміра. Попередньо спалах відбувся в системі витяжки. Дані уточнюються. На місці працюють пожежники. Додаткова інформація буде після локалізації пожежі", – розповіли у пресслужбі компанії.
Основні причини пожеж взимку
З настанням холодів та опалювального сезону зростає кількість пожеж. Основними причинами їх виникнення є:
- порушення правил влаштування та експлуатації електрообладнання;
- порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення;
- необережне поводження з вогнем.
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