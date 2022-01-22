В Днепре горит главный офис компании "АТБ". Все 9 этажей в огне, припаркованные рядом автомобили тоже загорелись.
Об этом сообщает "Наше місто".
По предварительной информации, в офисе в этот момент никого не было. Масштабный пожар продолжается уже около часа.
Далее по теме
На месте работают около 5 бригад ГСЧС.
"Пострадавших нет. Пожар начался со стороны хозчасти ресторана Пальмира. Предварительно, возгорание произошло в системе вытяжки. Данные уточняются. На месте работают пожарные. Дополнительная информация будет после локализации пожара", – рассказали в пресс-службе компании.
Основные причины пожаров зимой
С наступлением холодов и отопительного сезона растет количество пожаров. Основными причинами их возникновения являются:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;
- неосторожное обращение с огнем.
Ранее мы писали:
- В Черниговской области в результате пожара погибла женщина с тремя внуками.
- В Черниговской области в первый день 2022 года произошел смертельный пожар. Он унес жизни двух человек.
- В Богодуховском районе Харьковской области от взрыва газового баллона в частном домовладении пострадали две женщины.