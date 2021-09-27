У Дніпрі чоловік 9 днів тримав матір у заручниках. Незабаром він знову повернеться додому (відео)

Поліцейські вже не раз возили порушника в психлікарню, проте на примусове лікування відправити не можуть. Тому він кожен раз буде повертатися до матері

Житель Дніпра 9 днів тримав мати у полоні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі чоловік завалив вхід до своєї оселі, закрившись у ньому з 78-річною матір'ю. Так вони просиділи дев'ять днів. Щоб вижити, жінка харчувалася недоїдками.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Як стався інцидент

Вулиця, де живе мати з сином, знаходиться на околиці Дніпра. З одного боку залізниця, з іншого – будиночки з городами, де живуть в основному пенсіонери.

Машина патрульних, що приїхала в будинок, переполохала всю округу. Копи поспішали допомогти жінці похилого віку. Її у будинку забарикадував власний син і не випускав 9 днів. Весь цей час жінка не виходила на зв'язок. Відвідати її вирішила сестра – вона і викликала поліцію.

"Патрульні чули крики жінки про допомогу, було вирішено прориватися у приміщення. Чоловік вів себе неадекватно, розмовляв сам з собою, тому викликали психіатричну бригаду, яка госпіталізували чоловіка", – сказала спікер патрульної поліції Людмила Копиленко.

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78-річна Марія Волкова показала мотузки, якими син зав'язав двері. З кулаками не кидався, але й до виходу близько не підпускав. Поки була в полоні, харчувалася усім, що мала під рукою.

"Ось щось заколочу, зварю, щоб жити. Так жила. І він голодний. Але він психічно хворий, йому все одно", – сказала потерпіла.

Син захворів ще в армії

Згадуючи про 47-річного сина, Марія не може стримати сліз. За її словами, Владислав захворів ще в армії. Але кілька років тому його побили невідомі і хвороба посилилася.

"Напади відбуваються, начебто розмовляє, нормально. А потім – я не знаю, що з моєю головою робиться, за голову хапається", – додала пенсіонерка.

У психлікарні поза камерою розповіли "Сьогодні", що "то він барикади зводить, то будинок підпалює". Сюди чоловіка привозять поліцейські кілька разів на рік. Останній раз виписали якраз днів тому – а провів там два місяці.

Чому не відправлять на тривале лікування в лікарню?

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Тримати чоловіка насильно не мають права. Відправити на тривалий примусове лікування можна хіба через суд, – каже юрист Андрій Верба. Потрібно визнати недієздатним за заявою родичів.

"Призначають судово-психіатричну експертизу і за рішенням суду він не може без згоди і без участі свого опікуна здійснювати юридично значимі дії. І опікун може прийняти рішення, щоб відправити його на лікування", – пояснив Верба.

Однак на суд у Марії немає ні грошей, ні здоров'я. Через кілька тижнів вона знову готується забирати буйного сина з психіатричної лікарні додому.