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В Одесі побили і тримали в полоні чоловіка. Що вимагали зловмисники

19 травня, 13:35

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Місцевого жителя побили і викрали під будинком – зловмисники дали потерпілому три години на виконання їх вимог

В Одесі правоохоронці затримали групу осіб за підозрою в незаконному позбавленні волі жителя Суворовського району і вимаганні у нього неіснуючого боргу.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, троє зловмисників схопили потерпілого біля багатоповерхівки на Миколаївській дорозі, побили і затягли в орендовану квартиру, де зв'язали і утримували всю ніч, вимагаючи 2500 доларів.

Вранці побитий 25-річний молодик звернувся до територіального підрозділу поліції і розповів, що зловмисники, двоє з яких – його земляки, дали йому три години на збір потрібної їм суми грошей. У разі ж невиконання їх вимоги, його рідним загрожує розправа.

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Відправившись до місця, де утримували потерпілого, поліцейські відразу затримали одного з фігурантів. Двоє його спільників втекли на автомобілі. Їх правоохоронці зупинили на трасі, коли вони бігли в Балту, де колись проживали.

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Слідчі повідомили їм про підозру відразу за двома статтями: "незаконне позбавлення волі або викрадення людини" і "вимагання". Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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За скоєне чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові банда викрадала і вбивала людей заради квартир.

Також нагадаємо, в Одесі спецназ затримав здирників.

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