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У Дніпрі підліток побив вчительку на уроці – подробиці

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
15 жовтня, 13:27
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Школяр побив вчительку
Школяр побив вчительку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі учень шостого класу школи № 94 накинувся на вчительку музики з кулаками під час уроку.

Про це розповіла донька вчительки Ольга Остапенко, передає "Наше місто".

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"Всі руки, грудна клітка, живіт покриті синцями і гематомами, якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла нанести дитина" , – написала Ольга.

Подробиці

Підліток під час уроку грав у телефоні, клацав горіхи, а на зауваження відповідав нецензурною лексикою. Вчителька підійшла і забрала телефон. Потім учень накинувся на неї з кулаками.

Комісія навчального закладу встановлює всі обставини цього випадку.

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"Правоохоронні органи приймуть справедливе рішення про відповідальність батьків за дії їхньої дитини. З метою недопущення приниження вчителя мною особисто, як директором школи, здійснюються заходи відповідно до чинного законодавства" , – повідомила директор КУО "ЗОШ №94" ДГС Євгенія Таран.

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  • Поліція не втручалася в конфлікт, а також не намагалася його припинити.

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