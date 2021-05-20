У Дніпрі дитину два місяці ґвалтував його однокласник. Що кажуть в поліції (оновлено)

У поліцію звернулася мама постраждалого – зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі події

В одному з навчальних закладів дитина піддавалася зґвалтуванню / Фото: Pixabay

У Дніпрі в одному з навчальних закладів дитина піддавалася зґвалтуванню з боку старшого на рік однокласника.

Про це повідомляє Дніпро Час, посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, до поліції звернулася мама хлопчика із заявою про зґвалтування. За її словами, протягом квітня-травня її сина ґвалтував однокласник. Все це відбувалося у приміщенні багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру "Зоряний".

Всі деталі події встановлюватиме слідчий.

У пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області "Сьогодні" інформацію не підтверджують, але і не спростовують.

"Станом на 17:00 інформація про зґвалтування хлопчика своїм однокласником не підтвердилася, йде перевірка", – повідомила "Сьогодні" речниця поліції Дніпра Аліна Стадник.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі педофіл намагався зґвалтувати трирічного хлопчика. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події. Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці.

Також нагадаємо, у Маріуполі хлопець поглумився над підлітком. Підозрюваний був уже раніше судимий.