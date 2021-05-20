Русский
$ 27,42
33,49
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Новини Дніпропетровська

У Дніпрі дитину два місяці ґвалтував його однокласник. Що кажуть в поліції (оновлено)

20 травня, 17:15

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У поліцію звернулася мама постраждалого – зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі події

В одному з навчальних закладів дитина піддавалася зґвалтуванню

В одному з навчальних закладів дитина піддавалася зґвалтуванню / Фото: Pixabay

У Дніпрі в одному з навчальних закладів дитина піддавалася зґвалтуванню з боку старшого на рік однокласника.

Про це повідомляє Дніпро Час, посилаючись на власні джерела.

За інформацією видання, до поліції звернулася мама хлопчика із заявою про зґвалтування. За її словами, протягом квітня-травня її сина ґвалтував однокласник. Все це відбувалося у приміщенні багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру "Зоряний".

Всі деталі події встановлюватиме слідчий.

У пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області "Сьогодні" інформацію не підтверджують, але і не спростовують.

"Станом на 17:00 інформація про зґвалтування хлопчика своїм однокласником не підтвердилася, йде перевірка", – повідомила "Сьогодні" речниця поліції Дніпра Аліна Стадник.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі педофіл намагався зґвалтувати трирічного хлопчика. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події. Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці.

Також нагадаємо, у Маріуполі хлопець поглумився над підлітком. Підозрюваний був уже раніше судимий.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)
Патрульного побили в Дніпрі. Потерпілий звинувачує своє керівництво (оновлено)Дніпро
У Дніпрі копи
У Дніпрі копи "покарали" хлопця за відсутність маски – він у лікарні зі струсом (відео)Дніпро
У Дніпропетровській області
У Дніпропетровській області "зникли" вилучені під час обшуків товари. Під підозрою експрокурорДніпро
Розбив вікно і ховався у кущах. У Дніпрі з лікарні втік кисневозалежний COVID-пацієнт
Розбив вікно і ховався у кущах. У Дніпрі з лікарні втік кисневозалежний COVID-пацієнтДніпро
Відео дня. Кондуктор у Дніпрі танцює в кінці робочої зміни
Відео дня. Кондуктор у Дніпрі танцює в кінці робочої зміниДніпро
На Дніпропетровщині чоловік розбещував у лісі свою 5-річну падчерку. Подробиці скандалу
На Дніпропетровщині чоловік розбещував у лісі свою 5-річну падчерку. Подробиці скандалуДніпро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти