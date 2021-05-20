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В Днепре ребенка два месяца насиловал его одноклассник. Что говорят в полиции (обновлено)

20 мая, 17:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В полицию обратилась мама пострадавшего – сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия

В одном из учебных заведений ребенок подвергался изнасилованию

В одном из учебных заведений ребенок подвергался изнасилованию / Фото: Pixabay

В Днепре в одном из учебных учреждений ребенок подвергался изнасилованию со стороны старшего на год одноклассника.

Об этом сообщает Днепр Час, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, в полицию обратилась мама мальчика с заявлением об изнасиловании. По ее словам, в течение апреля-мая ее сына насиловал одноклассник. Все это происходило в помещении многопрофильного учебно-реабилитационного центра "Звездный".

Все детали происшествия будет устанавливать следователь.

В пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области "Сегодня" информацию не подтверждают, но и не опровергают.

"По состоянию на 17:00 информация об изнасиловании мальчика своим одноклассником не подтвердилась, идет проверка", – сообщила "Сегодня" спикер полиции Днепра Алина Стадник.

Ранее мы сообщали, что в Одессе педофил пытался изнасиловать трехлетнего мальчика. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Также напомним, в Мариуполе парень надругался над подростком. Подозреваемый был уже ранее судим.

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