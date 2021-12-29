У Дніпрі трамвай зійшов з рейок та збив на смерть жінку (фото, відео)

Усі обставини аварії з'ясовуватимуть правоохоронці

ДТП сталася на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Пастера/Фото: Дніпро оперативний, колаж: "Сьогодні"

Увечері, 29 грудня, у Дніпрі зійшов з рейок трамвай. Внаслідок інциденту транспортний засіб зніс світлофор та наїхав на жінку, яка стояла на пішохідній частині.

Про це повідомляє місцеве видання.

Реклама

Деталі ДТП

Інцидент стався близько 20:00 на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Пастера. Внаслідок аварії загинула жінка. Її затиснуло між трамваєм і світлофором на перехресті. Медики, які прибули на місце інциденту констатували смерть.

Транспортний засіб наїхав на світлофор та жінку/Фото: Дніпро оперативний

Жінка загинула на місці ДТП/Фото: Дніпро оперативний

Реклама

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

Читайте також