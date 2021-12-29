В Днепре трамвай сошел с рельсов и сбил насмерть женщину (фото, видео)

Вечером, 29 декабря, в Днепре сошел с рельсов трамвай. В результате инцидента транспортное средство снесло светофор и наехало на женщину, которая стояла на пешеходной части.
Об этом сообщает местное издание.
Детали ДТП
Инцидент произошел около 20:00 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера. В результате аварии погибла женщина. Ее зажало между трамваем и светофором на перекрестке. Прибывшие на место инцидента Медики констатировали смерть.
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Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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