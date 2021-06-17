У Дніпрі в магазин і кафе кинули "коктейль Молотова". Що відомо

Внаслідок надзвичайної події вранці 17 червня, на щастя, ніхто не постраждав – правоохоронці почали розслідування

У Дніпрі троє хлопців намагалися підпалити кафе і магазин на проспекті Олександра Поля. Зловмисники кинули у вікно пляшку з горючою речовиною, після чого в кафе сталося задимлення.

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Зловмисники втекли на автомобілі після скоєного. Фото: ГУНП

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, камери відеоспостереження зняли паліїв, які на автомобілі зникли з місця злочину.

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Правоохоронцям вдалося зловити зловмисників. Ними виявилися жителі Кам'янського 19-20 років. У них вилучили пістолет, гранату РГД-5 з запалом УЗРГМ, корпус гранати Ф-1, схеми з місцем розташування закладу і пластикову пляшку з невідомою речовиною.

Хлопцям повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Вони можуть провести за гратами від 3 до 10 років. Триває слідство.

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Раніше ми повідомляли, що в центрі Одеси "коктейлем Молотова" підпалили припаркований позашляховик Toyota.

Також нагадаємо, невідомі кинули "коктейль Молотова" у будинок депутата міськради в Рівненській області.

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