Українська
$ 27,03
32,77
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Днепре в магазин и кафе бросили "коктейль Молотова". Что известно

17 июня 2021 16:03

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В результате чрезвычайного происшествия утром 17 июня, к счастью, никто не пострадал – правоохранители начали расследование

В Днепре трое парней пытались поджечь кафе и магазин на проспекте Александра Поля. Злоумышленники кинули в окно бутылку с горючим веществом, после чего в кафе произошло задымление.

Реклама

Злоумышленники скрылись на автомобиле после содеянного. Фото: ГУНП

Злоумышленники скрылись на автомобиле после содеянного. Фото: ГУНП

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, камеры видеонаблюдения засняли поджигателей, которые на автомобиле скрылись с места преступления.

Реклама

Читайте также: В Черкассах во двор депутата горсовета бросили "коктейль Молотова"

Правоохранителям удалось поймать злоумышленников. Ими оказались жители Каменского 19-20 лет. У них изъяли пистолет, гранату РГД-5 с запалом УЗРГМ, корпус гранаты Ф-1, схемы с местом расположения заведения и пластиковую бутылку с неизвестным веществом.

Бутылка с горючим веществом, которую бросили злоумышленники. Фото: ГУНП

Бутылка с горючим веществом, которую бросили злоумышленники. Фото: ГУНП

Не пропусти!
Украина – Северная Македония: видео голов и обзор второго матча Шевченко на Евро-2020
Борьба Андрея Ярмоленко в матче с Северной Македонией

Парням сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Они могут провести за решеткой от 3 до 10 лет. Продолжается следствие.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы "коктейлем Молотова" подожгли припаркованный внедорожник Toyota.

Также напомним, неизвестные бросили "коктейль Молотова" в дом депутата горсовета в Ровенской области.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Мать не заявляла о пропаже ребенка 4 дня. Подробности смерти мальчика в Покрове
Мать не заявляла о пропаже ребенка 4 дня. Подробности смерти мальчика в ПокровеДнепр
Отказала в близости: новые подробности убийства восьмилетнего мальчика в Покрове
Отказала в близости: новые подробности убийства восьмилетнего мальчика в ПокровеДнепр
Хотел отомстить. В Покрове задержали подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика
Хотел отомстить. В Покрове задержали подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчикаДнепр
Бросала младенца через окно: в Днепропетровской области горе-мать убила ребенка
Бросала младенца через окно: в Днепропетровской области горе-мать убила ребенкаДнепр
Непогода не покидает Днепр: в городе обвалилась набережная, улицы превратились в реки (видео)
Непогода не покидает Днепр: в городе обвалилась набережная, улицы превратились в реки (видео)Днепр
Грозы и ураганы: Днепр и Одессу накрыла непогода (фото, видео)
Грозы и ураганы: Днепр и Одессу накрыла непогода (фото, видео)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять