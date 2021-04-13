У соццентрі Дніпра знайшли мертвим немовля із синцями по всьому тілу: поруч була мати

У Дніпрі в соціальному центрі знайшли мертвою місячну дівчинку. По всьому тілу немовляти було багато гематом. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на дані поліції і сайт Дніпро оперативний.

Дівчинку виявили близько 5:00 в Центральному районі Дніпра, на проспекті Олександра Поля. У той момент 41-річна мати дитини була поруч. Жінка була п'яна і не змогла виразно пояснити ситуацію, її затримали.

За даними ЗМІ, крім гематом, на тілі дівчинки були і трупні плями, проте точний час смерті встановить експертиза.

Видання "Днепр. Час" також уточнює, що увечері 12 квітня соціальні працівники бачили дитину ще живою.

Відкрито два кримінальні провадження по ст. 115 ("Умисне вбивство") з додатковою кваліфікацією – "природна смерть" і ст.166 – "злісне невиконання батьками обов'язків".

Нагадаємо, у Харківській області жінка народила немовля у покинутому туалеті й викинула його в яму.

А в Івано-Франківській області жінка народила в сараї і, бажаючи позбутися новонародженого сина, принесла його сусідці на поріг.

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