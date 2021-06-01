На Дніпропетровщині хотіли відновити СРСР. СБУ знайшла російський слід

Місцева жителька за координації російської організації залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб

Служба безпеки України припинила діяльність прихильників "відновлення СРСР", які намагалися заснувати фейкові "народні ради" та "силові структури" в Дніпропетровській області.

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Як повідомили в пресслужбі відомства, місцева жителька з "досвідом роботи" у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це – за координації російської ГО "Верховный Совет СССР".

"Так звана "председатель Верховного Совета УССР" роздавала учасникам групи "справки о гражданстве СССР". Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у псевдовиборах нових державних органів", – йдеться в повідомленні.

Копи встановлюють усіх причетних до злочину осіб. Фото: СБУ

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Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні "силового блоку" фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського "Международного союза советских офицеров".

За місцем проживання підозрюваних провели обшуки. Фото: СБУ

Під час обшуків за місцем проживання організатора і учасників групи правоохоронці виявили:

документацію фейкових "народних рад";

комп'ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих довідок про громадянство СРСР;

списки учасників групи;

листування з кураторами з РФ.

Реклама Розслідування триває. Фото: СБУ

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності причетних осіб.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі СБУ накрила "ботоферму" і мережу агітаторів.

Також нагадаємо, житель Закарпаття планував відокремити область від України.