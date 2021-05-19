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У Дніпропетровській області "зникли" вилучені під час обшуків товари. Під підозрою екс-прокурор

19 травня, 21:07

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

ДБР повідомило про підозру у перевищенні повноважень екс-прокурору області – подробиці скандалу

Перевищення повноважень екс-прокурором Дніпропетровщини завдало 10 млн збитків. Фото: ГБР

Перевищення повноважень екс-прокурором Дніпропетровщини завдало 10 млн збитків. Фото: ГБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому прокурору однієї з прокуратур Дніпропетровської області. Перевищення повноважень екс-прокурором завдало збитків на суму 10 млн грн.

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Як повідомили в пресслужбі ДБР, екс-прокурор вилучив велику партію непродовольчих товарів під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження. Потім він незаконно передав їх на відповідальне зберігання особі, яка не є їх власником. Вилучені речі – зникли, власники понесли збитки на суму 10 млн грн.

Тепер екс-чиновник підозрюється у перевищенні влади і службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Досудове розслідування триває. Вирішується питання про повідомлення про підозру співучасникам.

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Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі на великому хабарі попався екс-прокурор.

Також нагадаємо, під Києвом трьох патрульних підозрюють у перевищенні влади.

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