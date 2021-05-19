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В Днепропетровской области "исчезли" изъятые при обысках товары. Под подозрением экс-прокурор

19 мая, 21:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

ГБР сообщило о подозрении в превышении полномочий экс-прокурору области – подробности скандала

Превышение полномочий экс-прокурором Днепропетровщины нанесло 10 млн ущерба. Фото: ГБР

Превышение полномочий экс-прокурором Днепропетровщины нанесло 10 млн ущерба. Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему прокурору одной из прокуратур Днепропетровской области. Превышение полномочий экс-прокурором нанесло ущерб на сумму 10 млн грн.

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Как сообщили в пресс-службе ГБР, экс-прокурор изъял крупную партию непродовольственных товаров во время проведения обысков в рамках уголовного производства. Затем он незаконно передал их на ответственное хранение лицу, которое не является их владельцем. Изъятые вещи – исчезли, владельцы понесли убытки на сумму 10 млн грн.

Теперь экс-чиновник подозревается в превышении власти и служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о сообщении о подозрении соучастникам.

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Ранее мы сообщали, что в Запорожье на крупной взятке попался экс-прокурор.

Также напомним, под Киевом трех патрульных подозревают в превышении власти.

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