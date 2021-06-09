Українська
$ 27,18
33,11
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

Мать не заявляла о пропаже ребенка 4 дня. Подробности смерти мальчика в Покрове

9 июня 2021 11:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ужасная трагедия произошла в Днепропетровской области – мама мальчика почему-то 4 дня не сообщала об исчезновении сына – что известно

В Покрове Днепропетровской области 8-летнего мальчика, который потерялся неделю назад, нашли мертвым. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело ребенка в канализационном коллекторе недалеко от места проживания.

Реклама

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная.

Что произошло

Мальчика начали искать только через 4 дня после исчезновения, почему-то мама ребенка раньше не заявляла об этом, хотя ребенок пропал еще 2 июня. В тот день он вместе с друзьями пошел гулять на детскую площадку, но вечером домой так и не вернулся.

Как проходили поиски ребенка

На розыск мальчика были ориентированы все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок.

К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт, которая и нашла тело ребенка.

Поиски длились почти четыре дня. Фото: ГУНП

Поиски длились почти четыре дня. Фото: ГУНП

В тренде
Власти Украины могут дать воду в оккупированный Крым – Арестович назвал условие

Что говорят в полиции

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Реклама

Теперь следователи должны установить или сам мальчик попал в коллектор, или его туда бросили.

Досудебное расследование продолжается. Фото: ГУНП

Досудебное расследование продолжается. Фото: ГУНП

Напомним, ранее в Одесской области пропавшего без вести мальчика нашли мертвым.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Подсадила" на наркотики и ревновала. Как 16-летний парень жил с беременной, которую поджегДнепр
Ливень затопил Днепр. Улицы превратились в реки, а в маршрутках протекают крыши (фото, видео)
Ливень затопил Днепр. Улицы превратились в реки, а в маршрутках протекают крыши (фото, видео)Днепр
В Кривом Роге скончалась беременная, которую поджег парень. Без мамы остались двое детей
В Кривом Роге скончалась беременная, которую поджег парень. Без мамы остались двое детейДнепр
В песчаном карьере под Днепром нашли загадочный скелет. Заговорили об исторических раскопках
В песчаном карьере под Днепром нашли загадочный скелет. Заговорили об исторических раскопкахДнепр
Уже четвертый случай: в Кривом Роге нашли повешенным военного
Уже четвертый случай: в Кривом Роге нашли повешенным военногоДнепр
В Днепропетровской области почти неделю ищут ребенка: ушел на площадку и не вернулся
В Днепропетровской области почти неделю ищут ребенка: ушел на площадку и не вернулсяДнепр

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять