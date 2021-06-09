Мать не заявляла о пропаже ребенка 4 дня. Подробности смерти мальчика в Покрове

В Покрове Днепропетровской области 8-летнего мальчика, который потерялся неделю назад, нашли мертвым. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело ребенка в канализационном коллекторе недалеко от места проживания.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная.
Что произошло
Мальчика начали искать только через 4 дня после исчезновения, почему-то мама ребенка раньше не заявляла об этом, хотя ребенок пропал еще 2 июня. В тот день он вместе с друзьями пошел гулять на детскую площадку, но вечером домой так и не вернулся.
Как проходили поиски ребенка
На розыск мальчика были ориентированы все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, полицейские проверили детские площадки города, вокзалы и рынки, а также обследовали заброшенные здания, лесополосы и другие места, где мог находиться ребенок.
К поискам привлекли инспектора-кинолога с немецкой овчаркой Бильт, которая и нашла тело ребенка.
Поиски длились почти четыре дня. Фото: ГУНП
Что говорят в полиции
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. По данному факту открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".
Теперь следователи должны установить или сам мальчик попал в коллектор, или его туда бросили.
Досудебное расследование продолжается. Фото: ГУНП
Напомним, ранее в Одесской области пропавшего без вести мальчика нашли мертвым.