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У Дніпропетровській області майже тиждень шукають дитину: пішла на майданчик і не повернулася

7 червня, 15:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Хлопчик пішов гратися на вулицю і з тих пір його ніхто не бачив – фото і прикмети зниклого

У Дніпропетровській області шукають 8-річного Огли Ібрагіма Андрійовича. Хлопчик зник ще тиждень тому.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Мешканка Покрова розповіла, що її син, учень 2 класу, ще 2 червня о 12:00 пішов гуляти на дитячий майданчик і досі не повернувся.

Однак в поліцію вона звернулася лише вчора, 6 червня.

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/ Фото: Нацполиция

Прикмети дитини: зріст близько 150 см, середньої статури, коротке темне волосся і карі очі.

Того дня він був одягнений у зелену футболку, чорні спортивні штани та чорні кросівки.

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Раніше хлопчик не зникав, телефону у дитини немає.

"Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування неповнолітнього хлопчика, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (063) 165 361, (095) 938 2756", - написали в поліції.

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Нагадаємо, раніше в київському парку загубилася п'ятирічна дівчинка.

Крім того, у Львівській області понад місяць розшукують 20-річну Іванну Дурду. Дівчина виїхала зі Стрия до Львова ще 5 квітня і після цього зникла.

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