У Дніпропетровській області майже тиждень шукають дитину: пішла на майданчик і не повернулася

У Дніпропетровській області шукають 8-річного Огли Ібрагіма Андрійовича. Хлопчик зник ще тиждень тому.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.
Мешканка Покрова розповіла, що її син, учень 2 класу, ще 2 червня о 12:00 пішов гуляти на дитячий майданчик і досі не повернувся.
Однак в поліцію вона звернулася лише вчора, 6 червня.
/ Фото: Нацполиция
Прикмети дитини: зріст близько 150 см, середньої статури, коротке темне волосся і карі очі.
Того дня він був одягнений у зелену футболку, чорні спортивні штани та чорні кросівки.
Раніше хлопчик не зникав, телефону у дитини немає.
"Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування неповнолітнього хлопчика, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (063) 165 361, (095) 938 2756", - написали в поліції.
Нагадаємо, раніше в київському парку загубилася п'ятирічна дівчинка.
Крім того, у Львівській області понад місяць розшукують 20-річну Іванну Дурду. Дівчина виїхала зі Стрия до Львова ще 5 квітня і після цього зникла.
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