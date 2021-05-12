У Львівській області понад місяць шукають дівчину: фото і прикмети

Зниклу дівчину востаннє бачили ще 5 квітня, відтоді зв'язку з нею немає

У Львівській області понад місяць розшукують 20-річну Іванну Дурду. Дівчина виїхала зі Стрия до Львова ще 5 квітня і після цього зникла.

Реклама

Про це повідомили у пабліку "Каже Стрий і Стрийщина" у Facebook.

Інформацію про зникнення дівчини також підтвердили Zaxid.net і в поліції.

Іванна Дурда жила в селі Конюхи, що поблизу Стрия. 5 квітня вона вийшла з дому і вирушила до Львова. Тоді зв'язок з дівчиною зник, а її мобільний телефон відтоді поза мережею.

Дівчина зростом близько 160 см, у неї карі очі і світле волосся, має татуювання на лівій ключиці у вигляді птахів.

Реклама

Нагадаємо, у Рівненській області тривають пошуки пенсіонерки Ганни Васейко. Поки основна версія – жінка заблукала, оскільки великодня ніч була туманною.

Крім того, "Сьогодні" писали, що робити, якщо рідна людина зникла безвісти, скільки українців втрачається щорічно і які шанси знайти близьку людину.