У Дніпропетровській області працівниця музею жорстоко покарала колегу за відмову вакцинуватися

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття

Постраждалу жінку госпіталізували в лікарню/Колаж: "Сьогодні"

У Дніпропетровській області, де правоохоронці "кришували" наркоугруповання, у місцевому краєзнавчому музеї сталася бійка між працівницями. Одну жінку госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє місцеве видання Візит-Венал.

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Деталі події

Інцидент стався 25 листопада в Нікополі. Близько 13:30 між двома працівницями стався конфлікт, під час якого голова профспілки вдарила 61-річну художницю-оформлювача. В результаті остання потрапила в лікарню з переломом шийки стегна.

Чому вдарила?

Як розповіла постраждала, причиною бійки стала її відмова від вакцинації проти COVID-19. Жінка зазначила, що відмовляється робити щеплення через стан здоров'я.

Дії правоохоронців

За фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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Жорстоке побиття на Волині

У Волинській області затримали двох молодиків, які жорстоко побили таксиста. Чоловіка кинули на цвинтарі помирати.

Було встановлено мотиви вчинення тяжкого злочину та відтворено хронологію подій. У потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який був винен йому гроші. Аби його "вирішити", боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати "могилу" та закидали його ґрунтом.