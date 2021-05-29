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У Дніпропетровській області e ДТП з самоскидом загинули люди (фото)

29 травня, 10:54

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жахлива ДТП сталося вночі поблизу села Могильов – на місце події виїжджали рятувальники – подробиці аварії

У ніч на суботу на трасі Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, поруч з селом Могильов, сталася смертельна аварія, в якій загинули чотири людини.

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Поліцейські встановлюють всі деталі події. Фото: ДСНС

Поліцейські встановлюють всі деталі події. Фото: ДСНС

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, на місці події рятувальники з'ясували, що сталося лобове зіткнення між автомобілем Toyota RAV4 і спеціалізованим вантажним самоскидом Ford Cargo 4142D.

Співробітники ГСЧС дістали тіла з машини. Фото: ДСНС
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Співробітники ГСЧС дістали тіла з машини. Фото: ДСНС

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В аварії загинули чотири людини: жінки 1997 і 1992 років народження, а також чоловіки 1961 і 1984 років народження.

Співробітники ДСНС дістали тіла з машини. Поліцейські встановлюють всі деталі події.

Раніше ми повідомляли, що у Львові водій Tesla під кайфом врізалася в Porsche і втекла з місця ДТП.

Також нагадаємо, в центрі Києва таксист зіткнувся з вантажівкою.

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