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У Львові водій Tesla під кайфом врізалася у Porsche і втекла з місця ДТП

28 травня, 21:04

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Львові дівчина на елітній іномарці врізалася в авто і поїхала з місця ДТП. Виявилося, що вона вживала наркотики

У центрі Львова сталася ДТП з автомобілями Tesla і Porsche Cayenne. Після аварії водійка першого авто зникла.

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Про це повідомили в патрульній поліції.

Аварія трапилася 28 травня близько 16:00 на вул. Ковжуна. Tesla наїхав на припаркований автомобіль Porsche Cayenne. Після цього водій, не зупиняючись, зник із місця ДТП.

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Її розшукали патрульні і з'ясували, що жінка керувала автомобілем під дією наркотиків. Перевірка в лікарні показала, що 24-річна дівчина вживала екстазі (MDMA), метамфетамін та амфетамін.

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/ Фото: Пресс-служба патрульной полиции Львова

На порушницю склали три протоколи: за ДТП, управлінням авто в стані сп'яніння і залишення місця ДТП.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі перехожі самостійно підняли перевернуте через ДТП авто.

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Крім того, в Одеській області в ДТП загинула жінка-водій, а її діти потрапили до лікарні.

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