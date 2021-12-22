У кафе на Дніпропетровщині розстріляли відвідувача: стрілка шукають

У Новомосковську Дніпропетровської області у кафе невідомий близько 10 разів вистрілив у 33-річного відвідувача закладу. Потерпілого доправили до лікарні.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Спонтанна стрілянина?
Повідомлення про подію надійшло до поліції близько 18 години. Як повідомили сайту "Сьогодні" у поліції, стрілка ще не знайшли.
Далі по темі
"Поліція встановлює, цілеспрямованою чи спонтанною була ця стрілянина. За нашими даними, стрілка поки не знайдено", – уточнила речник поліції Новомосковського району Ольга Зіньковська.
Як покарають нападника
За цим фактом поліцейські порушили кримінальне провадження за ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Чоловікові загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.
Вживаються всі заходи щодо затримання зловмисника та встановлення всіх обставин події.
Раніше ми писали:
- Випадковість чи вбивство? На полюванні під Миколаєвом застрелили ексвійськового.
- Смертельне полювання під Черніговом. Поліцейського застреливначальник райуправління ДСНС.