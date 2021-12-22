В кафе в Днепропетровской области расстреляли посетителя: стрелка ищут

Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы за данное преступление

Потерпевший находится в больнице / Коллаж "Сегодня"

В Новомосковске Днепропетровской области в кафе неизвестный около 10 раз выстрелил в 33-летнего посетителя заведения. Пострадавшего доставили в больницу.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Спонтанная стрельба?

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 18 часов. Как сообщили сайту "Сегодня" в полиции, стрелка еще не нашли.

"Полиция устанавливает, целенаправленной или спонтанной была эта стрельба. По нашим данным, стрелок пока не найден", – уточнила спикер полиции Новомосковского района Ольга Зиньковская.

Как накажут нападавшего

По данному факту полицейские возбудили уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Мужчине грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

Принимаются все меры по задержанию злоумышленника и установлению всех обстоятельств происшествия.

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