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В Каменском водитель на смерть сбил пешехода и скрылся (фото)

4 января, 13:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

После ДТП подозреваемый бросил автомобиль и пошел домой

В Каменском Днепропетровской области полицейские задержали водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 52-летний мужчина получил смертельную травму и погиб на месте.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 3 января в 16:50 на улице Юбилейной. 27-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109" на пешеходном переходе совершил наезд на местного жителя, после чего, не останавливаясь, скрылся с места преступления.

Злоумышленника задержали полицейские группы реагирования патрульной полиции. Как оказалось, он бросил автомобиль в нескольких кварталах от места преступления и пошел домой.

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Задержанного доставили в отделение. Ему собираются вручить подозрение по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что под Одессой водитель спрятал сбитого велосипедиста в багажник и решил скрыться.

Также напомним, в Киеве водитель легковушки избил на дороге велосипедиста из-за замечания.

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ДТП жертва полиция пешеходный переход Днепропетровская область каменское
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