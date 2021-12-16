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Смертельна ДТП з маршруткою під Тернополем: підозрюваному обрали запобіжний захід

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 13:05
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До цього водієві оголосили про підозру за частиною 3 статті 286 ККУ
Смертельна аварія у Тернопільській області. Фото: колаж "Сьогодні"
Смертельна аварія у Тернопільській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Водієві автомобіля Volkswagen Passat, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП у Тернопільській області, обрали запобіжний захід. Тепер чоловік цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

Про це повідомила речник обласної прокуратури Леся Гурецька, передає Суспільне.

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Підозрюваного відправили під домашній арешт

Як розповіла Гурецька, прокурор просив узяти чоловіка під варту. Але зрештою йому призначили цілодобовий домашній арешт.

До цього водієві оголосили про підозру за частиною 3 статті 286 ККУ. Йому було передбачено позбавлення волі від п'яти до десяти років з позбавленням прав водія до трьох років.

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ДТП у Тернопільській області. Фото: ГУНП України

Смертельна аварія на трасі. Фото: ГУНП України

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Що відомо про аварію під Тернополем?

  • На Тернопільщині Mersedes Benz Sprinter зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen Passat. Трагедія забрала життя водія маршрутки та пасажирки, ще кілька людей отримали травми.

  • ДТП сталася близько 17:00 у середу, 8 грудня, неподалік села Лозова під Тернополем. Мікроавтобус Mersedes Benz Sprinter віз пасажирів до Кременця і встиг лише виїхати за межі обласного центру, як зіткнувся з Volkswagen Passat.

  • Шофер мікроавтобуса та пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні, померли у лікарні, лікарям не вдалося їх врятувати.

  • Водій Павло Ящук помер у лікарні від травм. Чоловік мешкав у Кременці, йому було 58 років. Багато пасажирів, які їздили цим маршрутом, згадують Павла, як обережного та дуже ввічливого водія.
  • Ольга Бочковська теж померла вже у медичній установі, їй було 52 роки. Жінка сиділа на передньому сидінні маршрутки, тому сильний удар при зіткненні був і по ній. За словами знайомих Ольги, того дня вона поверталася з лікарні – відвідувала свого сина. Також у жінки залишилася доросла донька, яка працює бухгалтером. Після трагедії вона написала в соцмережі: "Мамо, як же без тебе..."

Смертельна ДТП під Черніговом

Поблизу села Брусилів Чернігівської області маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою. Аварія сталася близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус їхав маршрутом Чернігів – Сосниця. Удар був такої сили, що від машин залишилися лише понівечені останки. Одразу на місці констатували смерть 10 людей. Інших постраждалих госпіталізували, у лікарні деякі з них померли. Загалом кількість загиблих — 13 осіб.

Власника автобуса перевірять на дотримання безпеки, а водієві вантажівки вручили підозру. Точну причину аварії встановлюють. На це може знадобитися не один місяць.

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