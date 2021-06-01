У Кривому Розі триває реконструкція стадіону "Спартак": коли закінчать (фото)

На стадіоні будуть місця для понад 7 тисяч глядачів – там скоро встановлять чотири прожектори і велике електронне табло

Стадіон "Спартак" у Кривому Розі, який реконструюють у рамках "Великого будівництва" президента Володимира Зеленського, можуть ввести в експлуатацію вже до кінця цього року.

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Про це повідомила Дніпропетровська ОДА.

Зараз на новій критій трибуні проводять зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи, ремонтують стару трибуну. Роботи ведуться і над зоною воркаута.

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"Спартак" вже готовий майже на 60%. Облаштували кросфіт-арену. Активно відбувається друга черга реконструкції трибун", – розповів глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Простір під новою трибуною облаштують під роздягальні, душові та тренерські. Навколо футбольного поля будуть проходити легкоатлетичні бігові доріжки з покриттям з наливної гуми.

"Одразу дві грандіозні реконструкції спортоб’єктів проводимо у Кривому Розі. Одна з перлин – стадіон "Спартак". Він стане сучасною базою для підготовки олімпійського резерву, тренувань та змагань юних спортсменів. Найперше, вихованців спортшколи №3", – заявив замлави Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

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Після реконструкції на стадіоні помістяться понад 7 тисяч глядачів. Там вже є нове поле з системою поливу. Також готова основа під яму для стрибків у довжину. Надалі встановлять чотири потужних прожектори і велике електронне табло.

"Відбудова спортивного об’єкту йде за графіком. Плануємо, що до кінця року стадіон буде зданий в експлуатацію", - сказав нардеп Юрій Корявченков.

Нагадаємо, у Києві на ВДНГ побудують безкоштовний спортивний урбан-парк.

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Крім того, у Полтаві побудують новий спорткомплекс.