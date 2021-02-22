У Кривому Розі чоловік побив і пограбував підлітка, а після напав з ножем на перехожого

У Кривому Розі правоохоронці затримали зловмисника, який побив підлітка і забрав у нього мобільний телефон, після чого напав з ножем на місцевого жителя.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався ввечері 21 лютого на вулиці в Покровському районі. Чоловік вдарив 13-річного хлопчика ногою по голові і відібрав мобільний телефон.
Після цього у зловмисника виник конфлікт з перехожим, під час якого нападник вдарив потерпілого ножем у живіт.
Очевидці повідомили про агресивного чоловіка в поліцію, пізніше на станції швидкісного трамвая порушника затримали і доставили у відділення поліції.
У 20-річного жителя Херсонської області правоохоронці вилучили ніж, яким він поранив перехожого, і викрадений мобільний телефон.
Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні вказаних злочинів та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до шести років.
Раніше ми повідомляли, що у Миколаєві невідомий накинувся з ножем на перехожого.
Також нагадаємо, під Луцьком подружжя з ножем напали на чоловіка.
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