У Кривому Розі під будівлею міськради пролунав вибух – онлайн-трансляція

У четвер, 10 лютого, у Кривому Розі Дніпропетровської області під будівлею міськради пролунав вибух.
Про це повідомляє "Перший міський".
Що відомо?
Міськраду Кривого Рогу евакуювали через невідому посилку, в якій може бути бомба.
Далі по темі
Пізніше повідомили, що біля будівлі міськради пролунав вибух. Ймовірно, вибухівку приніс кур'єр "Нової пошти".
До міськради Кривого Рогу прийшли з обшуками
До міської ради Кривого Рогу Дніпропетровської області з обшуками прийшло ДБР. Слідчі дії проводять за кримінальним провадженням про службову недбалість посадових осіб, яка призвела до втрати в бюджеті майже 700 мільйонів гривень.
Слідчі встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з містотвірних підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок.
"Через неналежне виконання своїх посадових обов'язків посадовими особами міськради на користь бізнесу було значно занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів гривень", – сказали у відомстві.
Слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.
Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.