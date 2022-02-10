У Кривому Розі під будівлею міськради пролунав вибух – онлайн-трансляція

Ймовірно, вибухівку приніс кур'єр "Нової пошти"

У міськраді Кривого Рогу НП. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 10 лютого, у Кривому Розі Дніпропетровської області під будівлею міськради пролунав вибух.

Про це повідомляє "Перший міський".

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Що відомо?

Міськраду Кривого Рогу евакуювали через невідому посилку, в якій може бути бомба.

Пізніше повідомили, що біля будівлі міськради пролунав вибух. Ймовірно, вибухівку приніс кур'єр "Нової пошти".

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До міськради Кривого Рогу прийшли з обшуками

До міської ради Кривого Рогу Дніпропетровської області з обшуками прийшло ДБР. Слідчі дії проводять за кримінальним провадженням про службову недбалість посадових осіб, яка призвела до втрати в бюджеті майже 700 мільйонів гривень.

Слідчі встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним з містотвірних підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок.