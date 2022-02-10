В Кривом Роге под зданием горсовета прогремел взрыв – онлайн-трансляция

Предположительно, взрывчатку принес курьер "Новой почты"

В горсовете Кривого Рога ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 10 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области под зданием горсовета прогремел взрыв.

Об этом сообщает "Первый городской".

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Что известно?

Горсовет Кривого Рога эвакуировали из-за неизвестной посылки, в которой может находиться бомба.

Позже сообщили, что возле здания горсовета прогремел взрыв. Предположительно, взрывчатку принес курьер "Новой почты".

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В горсовет Кривого Рога пришли с обысками

В городской совет Кривого Рога Днепропетровской области с обысками пришло ГБР. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства о служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере в бюджете почти 700 миллионов гривен.

Следователи установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков.