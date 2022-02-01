Бомбу підкинули? У Рівному прогримів потужний вибух у бізнес-центрі (фото)

У Рівному кинули вибухівку під двері бізнес-центру на вулиці Гетьмана Мазепи. Наразі поліцейські шукають підозрюваних.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.
Інцидент трапився близько 4 ранку 1 лютого – детонував саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху пошкоджено вхідні двері та зовнішні захисні ролети.
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Поліцейські вже вилучили уламки вибухового пристрою та розпочали кримінальне провадження. За хуліганство з використанням вибухівки винуватцям загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.
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